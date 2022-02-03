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Рубль оказался самой недооцененной валютой мира

09:35
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Журнал The Economist представил свежий "индекс бигмака"

Журнал The Economist опубликовал "индекс бигмака", согласно которому рубль является самой недооцененной валютой в мире.
Спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился

Как отмечают экономисты, в Соединенных Штатах бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), а в России - 135 рублей (1,77 доллара). Это означает, что справедливый курс российской валюты - 23,24 рубля за доллар, то есть в настоящее время рубль недооценен на 70%.

Что касается самых переоцененных валют - это швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

Уточняется, что в качестве показателя берется цена бургера в ресторанах McDonald's в большинстве стран мира.

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