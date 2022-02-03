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"Уже немодно": певица Дубцова объяснила удаление имплантов из груди

09:26
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Артистка похвасталась, что ходит с натуральной грудью уже 2,5 месяца

Певица Ирина Дубцова избавилась от большой груди. По мнению певицы, грудные импланты полнили её фигуру, а сам искусственный бюст уже давно вышел из моды.

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"Я натюрель уже 2,5 месяца. Я убрала их, поскольку они меня толстили. Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели", — подчеркнула 39-летняя артистка во время общения с подписчиками в соцсети Instagram.

В настоящее время Дубцова находится в больнице. Она призналась, что перенесла экстренную операцию, но о причинах умолчала.

"Я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на 4 февраля концерт", - подчеркнула артистка. Выступление переносится на март.

Видео: смотрите выпуск программы "Жена. История любви" с Ириной Дубцовой

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