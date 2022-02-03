Москвичам пообещали облачную погоду в четверг

Местами пройдет небольшой снег

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг в Москве будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

При этом местами пройдет небольшой снег.

"В Москве днем минус 3-5 градусов, в Подмосковье минус 2-7 градуса, что точь-в-точь соответствует многолетней климатической норме", - отметил метеоролог.

Ветер ожидается юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

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