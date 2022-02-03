Спрос на фармацевтов в России вырос на 106%

Медианная зарплата медиков за 2021 год увеличилась на 20%

Как показало исследование сервиса "Авито Работа", результаты которого приводит ТАСС, в 2021 году спрос российских медицинских учреждений на фармацевтов вырос на 106%.

"Чаще всего в медучреждения требуются фармацевты (+106%), медсестры (+52%) и фельдшеры (+43%)", - отметили аналитики.

Уточняется, что фармацевты уверенно занимают первое место по количеству размещенных вакансий в среднем по стране.

При этом растет потребность и во врачах. Так, заинтересованность работодателей в терапевтах выросла на 38%, в ортопедах - на 37%, в хирургах - на те же 37%.

Кроме того, стало известно, что медианная зарплата медиков в России за 2021 год увеличилась на 20%.

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