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Пять человек ранены после стрельбы в магазине в Калифорнии

09:36
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Пострадавших может быть больше

В американском городе Оровилл, штат Калифорния, в магазине сети AmPm произошла стрельба.

"Пять человек пострадали", - сообщил в Facebook мэр города Чак Рейнольдс.

Он уточнил, что после AmPm стрелявший зашел еще и в магазин Walmart. Там тоже есть пострадавшие, но их число неизвестно.

Злоумышленник задержан. В настоящий момент он находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.

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