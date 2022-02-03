Пять человек ранены после стрельбы в магазине в Калифорнии

Пострадавших может быть больше

В американском городе Оровилл, штат Калифорния, в магазине сети AmPm произошла стрельба.

"Пять человек пострадали", - сообщил в Facebook мэр города Чак Рейнольдс.

Он уточнил, что после AmPm стрелявший зашел еще и в магазин Walmart. Там тоже есть пострадавшие, но их число неизвестно.

Злоумышленник задержан. В настоящий момент он находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.

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