Пять человек ранены после стрельбы в магазине в Калифорнии

Пострадавших может быть больше
В американском городе Оровилл, штат Калифорния, в магазине сети AmPm произошла стрельба.
"Пять человек пострадали", - сообщил в Facebook мэр города Чак Рейнольдс.
Он уточнил, что после AmPm стрелявший зашел еще и в магазин Walmart. Там тоже есть пострадавшие, но их число неизвестно.
Злоумышленник задержан. В настоящий момент он находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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