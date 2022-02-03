Ефимов: Каждый третий семейный ипотечный кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

Cредневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76%

Объем кредитования по программе "Семейная ипотека" в Москве в 2021 году достиг 65,4 млрд рублей, а площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе "Семейная ипотека". С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тыс. кредитов — 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тыс. кредитов — 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов — 1,8 тыс. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тыс. семей.

Семей с одним ребенком в Москве по статистике практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их высокий интерес к программе закономерен. В II полугодии 2021 года на семьи с первенцами пришлось 58% от числа выданных за этот период кредитов, в то время как на семьи с двумя и тремя детьми - 25% и 14% соответственно.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что на Москву приходится почти 22% от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы "Семейная ипотека" льготные кредиты получили более 24,6 тыс. московских семей: 3,2 тыс. семей с одним ребенком, 14,8 тыс. семей с двумя детьми, 5,5 тыс. семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тыс. семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Общий объем кредитования составил 151,7 млрд рублей, на них было приобретено 1,5 млн кв. м жилья общей стоимостью 257 млрд рублей.

По словам Пуртова, средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76%, это на 0,01% меньше, чем в среднем по России, сообщает АГН "Москва".

В декабре 2021 года Ефимов рассказал, что в целом на долю Москвы приходится 26% кредитов, предоставленных гражданам по программе льготной ипотеки.

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