Юрист объяснил, что грозит за слив фото с "больной Заворотнюк"

Актриса не появлялась на публике с 2019 года

Кадры с камер фотовидеофиксации, установленных на дорогах, не являются секретной информацией, поэтому сложно говорить о нарушении закона. Такое мнение в четверг, 3 февраля, высказал адвокат Сергей Редько.

Юрист прокомментировал появление в интернете кадра с такой камеры, в объектив которой попал темный автомобиль. На водительском месте находится, предположительно, фигурист и тренер Петр Чернышев — муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с серьезной болезнью. На пассажирском сиденье можно разглядеть женщину. После утечки этого кадра в Сеть появились предположения, что рядом с водителем в машине находится сама Заворотнюк, с 2019 года не появлявшаяся на публике.

Адвокат Сергей Редько, комментируя возможные последствия для автора слива этого кадра в Сеть, напомнил: фиксация автотранспорта производится в общественном месте общеизвестной камерой. С этой точки зрения вряд ли есть какое-либо основание предъявлять претензии тем, кто использует изображение гражданина.

Человек, сидящий в машине, находился в общественном месте, прекрасно понимая, что кругом камеры, поэтому вряд ли можно говорить о нарушении его прав, цитирует юриста "ПопкорнNews".

Анастасия Заворотнюк, которой в 2021 году исполнилось 50 лет, с 2019 года не появляется на публике и не выходит на связь со СМИ и поклонниками. Предположительно, артистка борется с раком головного мозга. В январе 2022 года дочери звезды Анне пришлось опровергать слухи о том, что актриса потеряла речь из-за своей тяжелой болезни. Анна подчеркнула, что эти сообщения — "очередной бред журналистов".

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