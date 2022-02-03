Порошенко назвал Меркель "ангелом-хранителем Украины"

Меркель была канцлером ФРГ в 2005-2021 годах

Бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью немецкому телеканалу NTV, в котором выразил признательность канцлеру Германии в 2005-2021 годах Ангеле Меркель.

"Германия и Ангела Меркель, если можно так выразиться, были для Украины ангелом-хранителем", - сказал Порошенко.

По его словам, благодаря поддержке Меркель у Киева есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также - всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.

Высказался экс-глава государства и о текущей ситуации на границе России и Украины. Как заявил Порошенко, Запад должен оказать Киеву помощь.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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