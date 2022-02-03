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Выявлены условия 100%-ной вероятности заражения "омикроном"

10:05
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Исследования провели в японском Институте естественных наук

Ученые определили условия, при которых практически со стопроцентной вероятностью человек заразится штаммом коронавируса "омикрон".
Предсказано будущее "омикрона"

Исследования провели в японском Институте естественных наук с помощью самого быстрого в мире суперкомпьютера "Фугаку". О результатах пишет газета Yomiuri.

Как выяснили исследователи, вероятность заражения в 100% достигается, если провести 15 минут за общением с ранее заразившимся человеком, который при этом находится на расстоянии менее 50 см от собеседника и без маски.

Уточняется. что если маска присутствует, вероятность заражения падает до 10%.

 

 

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