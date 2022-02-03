Два человека пострадали при сходе вагонов в Москве (видео)

Рабочие в больнице

В Москве у товарного поезда сошли восемь пустых товарных вагонов.

Инцидент произошел 3 февраля в 1:55 мск на железнодорожной станции "Люблино-Сортировочное". Пострадали двое рабочих, их доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работает восстановительный поезд, пишет ТАСС. Движение поездов на участке не нарушено.

По информации Следственного комитета на транспорте, сход вагонов произошел при производстве маневровой работы по перестановке. Начата проверка.

"Был допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом", -объяснили в СК.

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