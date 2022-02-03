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Стали известны предварительные сроки визита Путина в Турцию

10:35
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Для начала российский президент посетит открытие Игр в Пекине

Президент России Владимир Путин может в скором времени отправиться с визитом в Турцию.

"Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - сообщил телеканал A haber.

Прежде в турецком МИД отмечали, что ожидают Путина после его посещения открытия Игр в Пекине.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны", - говорил турецкий лидер.

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