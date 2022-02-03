Производителям сахара рекомендовано изменить политику из-за роста цен

Рекомендации выдала ФАС

Федеральная антимонопольная служба направила производителям сахарного песка рекомендации по корректировке торгово-сбытовой политики, чтобы предотвратить рост цен. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Производителям рекомендовано включать цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы. Если производители передают продукт дистрибьюторам для последующей продажи в точки розничной торговли, в договоры рекомендуется включить ряд условий.

В частности, ФАС советует оговорить к договоре максимальную торговую наценку, запретить дистрибьюторам перепродавать сахар кому-либо помимо магазинов. Ведомство также рекомендует предусмотреть в договоре право расторжения, если дистрибьютор не соблюдает оговоренные условия, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что Минсельхоз по поручению замглавы правительства Виктории Абрамченко разработал дополнительные меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло. С этой целью предлагается запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения.

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