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Пенсионерам Москвы рассказали, когда ждать повышенных пенсий

10:49
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Выплаты увеличены на 8,6%

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с четверга, 3 февраля. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
Появились подробности индексации пенсий в феврале

В ведомстве уточнили, что неработающие пенсионеры получат доплату за январь, поскольку решение о повышенной индексации было принято после наступления 2022 года. Перерасчет выплат за первый месяц года произведут автоматически, доплату за январь пенсионеры получат вместе с февральскими пенсиями.

Благодаря индексации пенсий на 8,6% средний размер ежемесячной выплаты в России увеличился на полторы тысячи рублей, до 18984 рублей. При этом в каждом конкретном случае величина выплат будет зависеть от прежнего размера пенсии, сообщает "Российская газета".

С 1 января страховые пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 5,9%. Однако так как реальный уровень инфляции оказался выше прогнозов Минэкономразвития, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%.

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