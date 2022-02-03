Пенсионерам Москвы рассказали, когда ждать повышенных пенсий

Выплаты увеличены на 8,6%

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с четверга, 3 февраля. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

В ведомстве уточнили, что неработающие пенсионеры получат доплату за январь, поскольку решение о повышенной индексации было принято после наступления 2022 года. Перерасчет выплат за первый месяц года произведут автоматически, доплату за январь пенсионеры получат вместе с февральскими пенсиями.

Благодаря индексации пенсий на 8,6% средний размер ежемесячной выплаты в России увеличился на полторы тысячи рублей, до 18984 рублей. При этом в каждом конкретном случае величина выплат будет зависеть от прежнего размера пенсии, сообщает "Российская газета".

С 1 января страховые пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 5,9%. Однако так как реальный уровень инфляции оказался выше прогнозов Минэкономразвития, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram