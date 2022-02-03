Археологи из России и Сирии отправились в совместную экспедицию

Специалисты обнаружили бесценные для науки артефакты

Археологи из России и Сирии отправились в уникальную совместную экспедицию. В акватории города Тартус они исследовали расположенные на острове руины стены древнейшей крепости, построенной финикийцами. Возраст оборонительных сооружений, которые в разные эпохи использовали ассирийцы, римляне, рыцари ордена тамплиеров, составляет более трех тысяч лет.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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