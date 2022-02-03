В ЕАО амурская тигрица Тала впервые показала потомство

Хищница обитает в природном заповеднике "Бастак"

Редкие кадры семейной прогулки. Амурская тигрица и два её детёныша попали в объектив фотоловушки в Еврейской автономной области.

Хищница по кличке Тала обитает в природном заповеднике "Бастак" и хорошо знакома зоологам. Сейчас ей около четырёх лет. А вот её потомство впервые увидели в сентябре, когда малышам было около года. Теперь же, судя по видеокадрам, молодые самец и самка значительно подросли - на первый взгляд их уже трудно отличить от взрослых особей. Но к самостоятельной жизни тигрята ещё не готовы и везде следуют за матерью.

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