Вылетевший в Махачкалу Superjet вернулся в "Шереметьево" из-за неисправности

Самолет долго кружил над аэропортом

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet 100 (SSJ-100), следовавший по маршруту Москва — Махачкала, вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" по техническим причинам.

У SSJ-100 сработал датчик неисправности стойки шасси, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. Самолету пришлось совершить 11 кругов над "Шереметьево" на высоте около 1,8 тысячи метров., чтобы выработать топливо.

На борту находились 62 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Самолет успешно приземлился в 10:25 по московскому времени.

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