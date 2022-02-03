Российский препарат доказал эффективность в профилактике COVID-19

"Полиоксидоний" востребован в России и Европе

Роспотребнадзор разработал новую методику для определения трёх подвидов штамма "омикрон". Анализ проводят с помощью ПЦР-теста, точный результат готов в течение нескольких часов. Это особенно важно в период роста заболеваемости. Врачи напоминают: лучший способ защиты - вакцинация. Но для профилактики и лечения необходимо поддерживать иммунитет. В арсенале медиков есть эффективные препараты для этих целей.

Стремительно распространяющийся "омикрон" – очередной вызов всему международному сообществу и, похоже, далеко не конец пандемии, сходятся во мнении участники круглого стола. Известные врачи и эпидемиологи уверены: основной защитой от коронавируса и тяжелого течения болезни по-прежнему остаётся вакцинация. При этом из-за многочисленных мутаций, а в "омикроне" их десятки, всё важнее для профилактики и борьбы с инфекцией становятся механизмы поддержки иммунитета.

"Есть возможность коррекции иммунного ответа для того, чтобы встретить коронавирус. Дальше бороться с ним и дальше реабилитировать человека, потому что коронавирусная инфекция очень сильно бьёт по иммунной системе", - заявил Михаил Костинов, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова".

Разработкой препаратов для лечения и восстановления после ковида российские учёные занимаются с начала пандемии. А уже сегодня иммуномодулятор отечественного производства, широко известный специалистам в нашей стране и Европе как молекула азоксимера бромид ("Полиоксидоний"), является одним из самых востребованных.

"Подробнейшим образом изучена. Более 500 пациентов получили данный препарат в словацком исследовании. Действительно, применение этого препарата позволяет и уменьшить выраженность воспалительной реакции, и уменьшить степень повреждения клеточных структур", - прокомментировал Сергей Зырянов, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача ГКБ №24.

Ко всему прочему, по данным исследований, иммуномодулятор показывает хорошие результаты для профилактики инфекции, а также может помочь организму при среднетяжелом и тяжелом течении ковида.

Наталья Тарасова, Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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