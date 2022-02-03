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В Москве прощаются с Виктором Мережко

12:32
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Проводить народного артиста в последний путь пришли родные и друзья

В Москве прощаются с Виктором Мережко. Траурная церемония проходит в Центральном доме кинематографистов. Проводить народного артиста в последний путь пришли родные и друзья.

Талантливый драматург скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Его уход стал ударом не только для близких, но и поклонников. С именем Мережко связана целая эпоха в кинематографе. По его сценариям снято больше полусотни картин, полюбившихся зрителям: "Здравствуй и прощай", "Полёты во сне и наяву", "Родня". Прототипами его персонажей становились окружающие люди - он умел наблюдать и потому создавал близких и понятных каждому героев. Похоронят Виктора Мережко на Троекуровском кладбище.

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