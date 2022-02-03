"Ходить страшно, глубоко": на Кубани подтоплены почти 300 домов

Вода в реках поднялась до опасных отметок и вышла из берегов

На Кубани подтоплены почти 300 домов и без малого тысяча приусадебных участков. Уровень воды в реках поднялся до опасных отметок. В трёх районах введён режим ЧС. Жителей предупредили о возможной эвакуации. Развёрнуты пункты временного размещения.

Машины не едут, а плывут. Не видно даже отбойников. Вода в кубанских реках поднялась до опасных отметок и вышла из берегов. Затоплен участок федеральной трассы "Краснодар-Новороссийск" между Афипским поселком и станицей Северской. В Северском и Красноармейском районах введен режим ЧС.

"Братья и сестры, молитесь. Мы потихоньку тонем. Это в Северской, улица Украинская", - говорят местные жители.

В результате паводка в Краснодарском крае подтоплены 44 дороги, около тысячи приусадебных участков и 285 жилых домов. Самая сложная ситуация - в Славянске-на-Кубани.

- Я боюсь туда идти, потому что очень глубоко. Можно даже по окну посмотреть. Вот, это половина окна залита.

По возможности люди стараются не дожидаться помощи и самостоятельно спасают участки и дома. Не пройти и по улице. Из-за потепления стремительно тает снег.

- Ходить страшно, глубоко. Воды много. Вот тут должны быть ливневки. Соответственно, это все затоплено. Вся улица плывет.

А вместе с ней и автомобилисты. Люди не могут проехать по дорогам.

В Краснодарском крае работают отряды МЧС. Откачивают воду, расчищают и углубляют отводные каналы.

"Для ликвидации последствий поlтоплений привлечена группировка РСЧС численностью 566 человек и 241 единица техники. Для проведения работ по откачке воды - 150 специальной техники и оборудования", - заявил Роман Меркулов, заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вода в реках так разлилась, что можно даже на рыбалку не ходить - рыба сама заплывает во двор.

Из-за сложной паводковой ситуации спасатели разворачивают пункты временного размещения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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