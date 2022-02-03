Поставки западного оружия Украине привели к новым обстрелам на востоке страны

Киев применил натовский арсенал в Донбассе и стягивает технику к линии соприкосновения

Поставки странами НАТО оружия Украине уже привели к трагическим последствиям. В Донецке заявили о новых обстрелах в Донбассе. Из Луганска сообщают о размещении у линии соприкосновения бронетехники. Киев открыто нарушает минские договорённости. Однако США и их союзники этого предпочитают не замечать и продолжают обвинять Москву в подготовке мнимого вторжения.

Село Трудовское в Донецкой области до военного конфликта в Донбассе было известно шахтой-гигантом. В 2014 году журналисты приезжали сюда делать репортажи о бомбоубежище, в котором мирные жители укрывались от летящих в них украинских снарядов. Восемь лет спустя люди продолжают жить под землей. В импровизированном общежитии. И не только потому что их дома разрушены и им некуда идти. Несмотря на то, что формально действует режим прекращения огня, ВСУ продолжают обстрелы. За сутки - 4 нарушения. По Трудовскому, селу Веселое, Коминтерново и Сосновское выпущено 44 боеприпаса, применялись гранатометы.

"Мир уже хотим, чтобы уже дети в школу ходили, чтоб мы уже нормально ходили. Чтобы люди не боялись ничего", - говорит Людмила, житель бомбоубежища.

Единственный документ, который может принести мир но юго-восток - Минские соглашения. Но Киев их упорно саботирует. Свежее заявление от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы - никакого особого статуса Донбасс не получит. Хотя, это 11 пункт второго пакета подписанных в белорусской столице документов. Ни старые, ни предыдущие власти не выполнили ни одну из ключевых договоренностей. Не слышат в Киеве даже окрика от заокеанских кураторов о том, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. Правда, виновной за срыв Госдеп почему-то упорно назначает Россию. Наше посольство в США в очередной раз напомнило американцам, кто подписывал документы.

"Отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей. В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом", - говорится в сообщении посольства России в США.

Наши дипломаты также неоднократно предостерегали: накачивание Украины оружием подталкивает горячие головы к военному решению ситуации в Донбассе. И те, кто находятся на передовой, это подтверждают. Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил на юго-востоке западное оружие, обстреляв подстанцию в Еленовке натовскими боеприпасами. Все, что прибывает военными бортами из стран альянса, через день-два оказывается уже в Донбассе, говорят в непризнанных народных республиках.

"Нашей разведкой получены оперативные данные о планируемых действиях украинской армии в ходе наступления на Донбассе. С началом наступления украинское командование планирует забросить в тыл нашей обороны тактический воздушный десант", - сказал Иван Филипоненко, официальный представитель народной милиции ЛНР.

Но стягивания Украиной тяжелых вооружений к линии разграничения на Западе упорно не замечают. Зато подсчитывают количество наших военных, дислоцированных на нашей же территории. И отсчитывают группировки натовских солдат, которых необходимо срочно перебросить в Европу. Поближе к российским границам. В ближайшие дни Пентагон пообещал направить 2 тысячи американцев в Румынию, Польшу и Германию. Так кто в итоге нагнетает напряженность в Европе, и разве у России нет причин для беспокойства? Таким вопросом задаются в Кремле.

При этом, на словах Вашингтон вроде бы понизил градус напряжения. Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США прекратили использовать определение "неминуемое" вторжение России на Украину. Нововведение подхватили и в Госдепе. Но не смогли избежать неудобных вопросов журналистов.

"То, чем мы занимаемся уже несколько недель, отнюдь не направлено на то, чтобы посеять панику. Мы пытались объяснить нашу озабоченность", - заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США.

"Но вы сами привлекаете повышенное внимание, постоянно говоря - вторжение неминуемо, мы думаем, что это неизбежно", - отметил репортер.

"Ну, это то, что должно привлекать внимание людей", - ответил Прайс.

Лексическое переобувание в воздухе американской администрации, похоже, еще не услышали в Конгрессе. Уже на этой неделе Сенат готовится согласовать пакет антироссийских санкций. Превентивных. За вторжение, которого не было.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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