Си Цзиньпин выступил с обращением перед стартом Олимпиады

Предстоящие Игры пройдут безопасно и зрелищно, убежден китайский лидер

Уверенность в том, что предстоящие Игры пройдут безопасно и зрелищно, выразил председатель КНР Си Цзиньпин. Он выступил с видеообращением к участникам сессии МОК. Он отметил, что человечество оказалось перед множеством вызовов, и олимпийское движение играет незаменимую роль в объединении усилий мирового сообщества для преодоления этих трудностей и укрепления солидарности.

По итогам заседания глава МОК Томас Бах, в свою очередь, подчеркнул, что при подготовке удалось победить "призраков бойкота". Благодаря работе оргкомитета в Пекине всё готово к проведению успешных соревнований. По словам Баха, Олимпиада должна объединять мир, быть выше политических разногласий - возводить мосты, а не стены.

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