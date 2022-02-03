США провели десантную операцию на севере Сирии

Есть убитые

Телеканал Al Hadath рассказал о контртеррористической операции, проведенной силами США на севере Сирии.

Проходила она в провинции Идлиб. Убиты были девять человек.

Уточняется, что операция продолжалась около трех часов. Американские ВВС совершили по выбранным целям более пяти атак. При этом в районе высадки десанта проходили столкновения с экстремистами.

Как передают СМИ, целью операции была поимка одного из главарей запрещенной в России террористической сети "Аль-Каида".

Прежде Пентагон сообщил об успешном выполнении миссии.

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