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Россияне смогут получить визу США в трех странах

11:45
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Консульство в Москве работает не в полную силу

 

Россияне, желающие получить студенческую или академическую визу США, могут обратиться в дипломатические представительства Соединенных Штатов в Казахстане, Армении и Сербии.

Госдеп разрешил обрабатывать заявления россиян в консульствах Казахстана, Еревана и Белграда в связи с тем, что операции в Москве сильно ограничены, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение американской дипмиссии.

Рекомендация не запрещает россиянам обращаться в консульства США по месту их пребывания. Важно проверить актуальную информацию на сайте каждого дипломатического представительства.

С 1 августа 2021 года американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе – 120 человек из возможных 455. Эта мера связана с санкционной войной с Россией.

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