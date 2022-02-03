Заммэра Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков вырос в 2021 году на 38%

Процесс работы с госзакупками перешел в электронный вид

В 2021 году объем закупок на портале поставщиков составил более 84 миллиарда рублей.

Это на 38% больше показателя предыдущего года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы постоянно развиваем портал, росту объемов сделок способствует удобство работы с ним - взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов", - рассказал он.

Ефимов подчеркнул, что в минувшем году региональные заказчики смогли сэкономить более 817 миллиона рублей – это в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. Тогда экономия составила 360,3 миллиона рублей.

Большой прирост объема закупок зафиксировали в шести регионах России: Ямало-Ненецком автономный округ (3,7 миллиарда рублей), Краснодарский край (1,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (5,9 миллиарда рублей), Московская область (16,6 миллиарда рублей), Пермский край (4,1 миллиарда рублей) и Москва (47,8 миллиарда рублей).

В 2021 году весь процесс работы с госзакупками малого объема полностью перешел в электронный вид. Это экономит время и силы. В частности, искусственный интеллект занимается созданием новых карточек товара для каталога.

"Для участия в закупках большого госзаказа предпринимателям понадобится банковская гарантия, и с декабря подать заявку на ее получение можно прямо в личном кабинете портала поставщиков", - рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Портал поставщиков начал свою работу в 2013 году, в нем заключается более тысячи контрактов. Сервис помогает получать оперативную информацию о потенциально интересном предложении без необходимости постоянного отслеживания в реестре закупок.

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