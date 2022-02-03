Telegram выплатил 11 миллионов рублей штрафа

Выписаны они были в середине января Таганским судом Москвы

Как следует из банка данных ФССП России, на который ссылается ТАСС, компания Telegram выплатила 11 миллионов рублей штрафа. Речь идет о наказании за отказ удалять запрещенный на российской территории контент.

Уточняется, что компания выплатила три штрафа на сумму 5, 2 и 4 миллиона рублей. Выписаны они были в середине января Таганским судом Москвы.

Всего с начала 2021 года Telegram оштрафовали более чем на 40 миллионов рублей.

По части штрафов было начато принудительное взыскание.

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