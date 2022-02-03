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Выходные порадуют москвичей редким зимним солнцем

11:27
  • четверг
  • 03 февраля 2022

В субботу мороз немного окрепнет

В субботу и воскресенье, 5 и 6 февраля, в столичном регионе ожидается солнечная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик пояснил, что нечастое для зимы солнце выглянет на фоне повышенного атмосферного давления. С учетом этого существенные осадки маловероятны.

Температура днем в субботу опустится до десяти градусов мороза, однако укрепление мороза будет недолгим. В воскресенье начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон — небо снова затянут облака, пойдет снег.

Ночью в воскресенье ожидается от семи до двенадцати градусов мороза, а днем потеплеет до минус одного — минус шести градусов, сообщает АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России во второй половине текущей зимы прогнозируется неоднородная погода. Эксперт отметил, что в первой половине зимы целый ряд индексов циркуляции также имел противоположные знаки — это свидетельствует о предстоящей частой смене погоды.

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