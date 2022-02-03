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В мире не оказалось языков без ненормативной лексики

12:19
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Специалисты видят истоки брани в ритуале

Филолог из Тартуского университета в Эстонии Юлия Тишкина сообщила, что ненормативная лексика сегодня присутствует во всех языках мира. Ее слова приводит пресс-служба МГУ.
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"Ненормативные единицы как класс очень важны. Они более экспрессивны при сопоставлении со словами нормативного литературного языка, они передают различные дополнительные смыслы, а значит, нужны", - заметила эксперт (цитата по ТАСС).

Как напомнила Тишкина, ненормативная лексика представляет собой не соответствующий литературной норме пласт слов в языке. В современном русском за пределами этой нормы находятся в том числе сленг, жаргонизмы, просторечия.

Неприличными же при этом стоит считать только обсценные выражения.

"Традиционно истоки брани видят в ритуале, то есть ругательство матом - это ничто иное как обрядовое действие", - рассказала филолог.

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