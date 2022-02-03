На исследования назальной вакцины от коронавируса выделили 187,8 млн рублей

Средства получит Центр Гамалеи

Российское правительство решило выделить 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства выделены из федерального бюджета Национальному исследовательскому центру имени Н.Ф. Гамалеи. Деньги будут использованы при проведении первой и второй фаз исследований со взрослыми добровольцами.

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции.

Исследования назального "Спутника" помогут подтвердить его безопасность и эффективность. После этого предполагается использовать препарат для ревакцинации граждан, сообщает РИА Новости.

В январе 2022 года началась первая фаза клинических испытаний назальной вакцины "Спутник", в которой примут участие несколько сотен добровольцев. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная форма препарата способна защитить от заражения омикрон-штаммом.

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