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Лукашенко: ситуация сегодня напоминает конец 30-х - начало 40-х годов

12:02
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Текущее положение дел спровоцировала нарастающая милитаризация Европейского региона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, что сегодня ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью.
Лукашенко связал санкции Запада с военным вторжением

"Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Текущее положение дел, объяснил белорусский лидер, спровоцировали нарастающая милитаризация Европейского региона и системное разрушение архитектуры международной безопасности.

По словам Лукашенко, применение нелегитимных санкций дестабилизирует ситуацию в мире.

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