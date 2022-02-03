Лукашенко: ситуация сегодня напоминает конец 30-х - начало 40-х годов

Текущее положение дел спровоцировала нарастающая милитаризация Европейского региона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, что сегодня ситуация в мире опасна своей непредсказуемостью.

"Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Текущее положение дел, объяснил белорусский лидер, спровоцировали нарастающая милитаризация Европейского региона и системное разрушение архитектуры международной безопасности.

По словам Лукашенко, применение нелегитимных санкций дестабилизирует ситуацию в мире.

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