Столтенберг оценил совместные учения России и Белоруссии

Глава НАТО заявил о крупнейшем после холодной войны наращивании сил

НАТО наблюдает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии. С таким заявлением в четверг, 3 февраля, выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Представитель НАТО указал на "значительное движение российских сил в Белоруссию". По его оценкам, там ожидается присутствие боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400.

Столтенберг заявил, что все это происходит параллельно ожидающимися в феврале учениям ядерных сил России.

Генсек НАТО заявил, что это самое значительное развертывание российских сил в Белоруссии после холодной войны, и призвал Москву к деэскалации, сообщает ТАСС.

Россия между тем готовится к совместной с Белоруссией проверке готовности сил реагирования Союзного государства, первый этап которых начнется 9 февраля.

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