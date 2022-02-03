В НАТО заявили о крупнейшем с холодной войны усилении России в Белоруссии

Пентагон направляет силы в Румынию, Польшу и Германию

Россия активно перебрасывает новейшие виды вооружения в Белоруссию.

Это крупнейшее наращивание российских военных сил со времен холодной войны, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, ожидается участие боевых частей численностью 30 тысяч человек, истребителей Су-35, ракетных систем "Искандер", комплексов ПВО С-400 и других вооружений.

Все это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил России", - заметил Столтенберг в ходе встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

В НАТО призвали Россию к деэскалации ситуации. В тоже время в Пентагоне США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию.

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