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Лукашенко обосновал учения с Россией ситуацией вокруг Украины

12:44
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Необходимо укреплять границу, заявил белорусский лидер

Россия и Белоруссия вынуждены укреплять границу с Украиной. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя совместную проверку готовности сил реагирования Союзного государства.
Украина провела учения вблизи границы с Крымом

По словам Лукашенко, он не скрывает цель совместных учений "Союзная решимость — 2022": у России и Белоруссии "открывается южное направление", причем "от этого никуда не денешься".

Белорусский лидер принял министра обороны России Сергея Шойгу, который рассказал, что у двух государств в 2022 году запланировано более 20 совместных мероприятий, включая учения "Восток — 2022".

Шойгу дал положительную оценку организации учений "Союзная решимость — 2022" и особо отметил заслуги в этом руководства Белоруссии, сообщает "Белта".

Россия и Белоруссия проведут активную фазу совместных военных учений с 10 по 20 февраля 2022 года. Военнослужащие отработают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

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