В России появятся новые климатические нормы температур

Обновления примут в середине 2022 года

Обновленные климатические температурные нормы появятся в России в середине 2022 года. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Изменение климатических норм связано с плановым пересмотром. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Действующие в России в настоящее время нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

Вильфанд рассказал, что по плану в 2022 году Россия должна была уже перейти на новые нормы, однако возникли сложности для различных ведомств.

С учетом этого технически переход можно будет осуществить к середине 2022 года, сообщает РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что на фоне глобального потепления амплитуда колебаний температур в каждом сезоне нарастает, поэтому на протяжении одной зимы вероятны и морозы до минус 20 градусов, и оттепели.

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