Путин поздравил президента Италии с переизбранием

Россия готова стабильно поставлять газ в Италию

Президент России Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с переизбранием на второй срок.

Свои поздравления он передал во время телефонного разговора с премьер-министром страны Марио Драги. Путин пожелал Маттарелле благополучия и успехов в государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля.

"Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - заметил Путин.

Кроме того, российский президент обсудил с Драги взаимодействия двух стран в торгово-экономической и энергетической областях. Путин заверил, что Россия готова обеспечивать стабильные поставки газа в Италию.

29 января по итогам совместного заседания обеих палат парламента Италии Матареллу переизбрали на второй срок. Он получил 759 голосов при необходимых 505.

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