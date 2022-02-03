Путин поздравил президента Италии с переизбранием

Россия готова стабильно поставлять газ в Италию
Президент России Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с переизбранием на второй срок.
Свои поздравления он передал во время телефонного разговора с премьер-министром страны Марио Драги. Путин пожелал Маттарелле благополучия и успехов в государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля.
"Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - заметил Путин.
Кроме того, российский президент обсудил с Драги взаимодействия двух стран в торгово-экономической и энергетической областях. Путин заверил, что Россия готова обеспечивать стабильные поставки газа в Италию.
29 января по итогам совместного заседания обеих палат парламента Италии Матареллу переизбрали на второй срок. Он получил 759 голосов при необходимых 505.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram