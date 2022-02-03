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Путин поздравил президента Италии с переизбранием

12:49
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Россия готова стабильно поставлять газ в Италию

Президент России Владимир Путин поздравил итальянского коллегу Серджо Маттареллу с переизбранием на второй срок.
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Свои поздравления он передал во время телефонного разговора с премьер-министром страны Марио Драги. Путин пожелал Маттарелле благополучия и успехов в государственной деятельности, говорится в сообщении Кремля. 

"Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - заметил Путин.

Кроме того, российский президент обсудил с Драги взаимодействия двух стран в торгово-экономической и энергетической областях. Путин заверил, что Россия готова обеспечивать стабильные поставки газа в Италию.

29 января по итогам совместного заседания обеих палат парламента Италии Матареллу переизбрали на второй срок. Он получил 759 голосов при необходимых 505.

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