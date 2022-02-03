ЦБ оценил долю безналичных платежей в России

Сбербанк ранее сообщал о рекордном показателе

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что в 2021 году доля безналичных платежей в стране достигла 73% от розничного оборота.

Вместе с тем Сбербанк в конце января отмечал, что доля безналичных платежей граждан в 2021 году составила рекордные 59,3% (без учета P2P-переводов).

Согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году доля безналичных платежей в розничной торговле в России достигнет 75%.

Вместе с тем прогноз на 2022 год составлял 73%, пишет "Интерфакс".

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