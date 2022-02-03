В Кремле высказались о риторике США по Украине

Штаты провоцирует усиление напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что США перестали употреблять слово "неизбежный" в контексте якобы готовящегося вторжения России на Украину.

"Нет, мы не заметили [изменений в риторике]", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

При этом пресс-секретарь обратил внимание на то, что переброска Штатами дополнительных сил в Европу - это не деэскалация, а, напротив, усиление напряженности.

Ранее в посольстве России в США заявили, что главная задача Вашингтона - заставить украинские власти выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

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