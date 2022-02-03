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Изменение климата поможет москвичам сэкономить на зимней резине

13:22
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Зимы становятся теплее

Продолжительность периода использования зимней резины на автомобилях в столичном регионе сокращается. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В России появятся новые климатические нормы температур

Эксперт пояснил, что это связано с изменениями климата: зимы в Москве становятся теплее с каждым годом.

При этом сокращается период зимней погоды, под которым понимается время перехода автомобилистов на зимнюю резину, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, что на фоне глобального потепления амплитуда колебаний температур в каждом сезоне нарастает, поэтому на протяжении одной зимы вероятны и морозы до минус 20 градусов, и оттепели.

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