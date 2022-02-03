Изменение климата поможет москвичам сэкономить на зимней резине

Зимы становятся теплее

Продолжительность периода использования зимней резины на автомобилях в столичном регионе сокращается. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что это связано с изменениями климата: зимы в Москве становятся теплее с каждым годом.

При этом сокращается период зимней погоды, под которым понимается время перехода автомобилистов на зимнюю резину, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, что на фоне глобального потепления амплитуда колебаний температур в каждом сезоне нарастает, поэтому на протяжении одной зимы вероятны и морозы до минус 20 градусов, и оттепели.

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