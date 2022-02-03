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Песков объяснил частое появление Путина без маски

13:35
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Необходимые меры предосторожности предпринимаются

Президент России Владимир Путин в определенные моменты может появляться без защитной маски, однако это не значит, что не предпринимаются исчерпывающие меры безопасности. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Внимательный пациент: как Владимир Путин проходил ревакцинацию от коронавируса

Представитель Кремля пояснил, что люди, которые контактируют с президентом, неоднократно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

Некоторым из тех, с кем предстоит общаться Владимиру Путину, "приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине", рассказал Песков.

В отношении российского лидера "принимаются меры предосторожности соответствующие", цитирует его пресс-секретаря РИА Новости.

В ноябре 2021 года Владимир Путин рассказал, что прошел ревакцинацию от COVID-19 препаратом "Спутник Лайт" в назальной форме. Он отметил, что нормально себя чувствовал спустя два часа после процедуры.

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