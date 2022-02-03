В Кремле не согласны, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля

Республика имеет свою повестку, но подчиняется федеральным законам

Ситуация в Чечне находится под контролем федерального центра, республика является субъектом Российской Федерации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проблемы в Чечне связаны с ее "особой повесткой". Президент России Владимир Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств.

"Нет, я совершенно не согласен, что там ситуация вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего", - подчеркнул спикер Кремля.

Вчера вечером Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Стороны обсудили социально-экономические вопросы, а также работу правоохранительных органов.

Ранее в Чечне прошел митинг против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Акция собрала порядка 400 тысяч человек.

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