Ушла целая эпоха: в Москве простились с Виктором Мережко

Проводить народного артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги

В Москве сегодня простились с Виктором Мережко. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кино. Проводить Народного артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Талантливый драматург скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Его уход стал ударом не только для близких, но и поклонников. С именем Мережко связана целая эпоха в кинематографе. По его сценариям снято больше полусотни картин, полюбившихся зрителям: "Здравствуй и прощай", "Полёты во сне и наяву", "Родня". Прототипами его персонажей становились окружающие люди - он умел наблюдать и потому создавал близких и понятных каждому героев.

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