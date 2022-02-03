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В России стартует акция "Дарите книги с любовью"

14:54
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Она продлится с 7 по 14 февраля

"Дарите книги с любовью" - акция с таким названием пройдёт в России уже шестой год подряд. За это время к ней присоединились все регионы.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве, основная задача - помочь библиотекам пополнить фонды и дать доступ юным читателям даже в самых отдалённых уголках страны к качественной литературе и новым изданиям. На различных площадках организуют сбор книг. Акция продлится с 7 по 14 февраля. Она приурочена к тематической дате.

"Международный день книгодарения проводится более чем в 50 странах мира. Россия к нему присоединилась шесть лет назад. С тех пор он получает с каждым годом новый этап развития", - заявила Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки.

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