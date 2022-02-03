Собянин: здравоохранение Москвы справилось с нагрузкой из-за "омикрона"

У города есть запас прочности на случай нарастания волны

Полтора миллиарда рублей - на премии сотрудникам московских поликлиник и срочных закупок амбулаторной службы. Именно столько выделят столичные власти из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Об этом он сообщил во время встречи с врачами и медсёстрами одной из столичных поликлиник. Именно эти специалисты работают в отделении для приёма больных с симптомами ОРВИ. Сергей Собянин отметил: для того, чтобы справиться с возросшим потоком, ежедневно трудятся шесть тысяч медицинских сотрудников, обеспечивая всю необходимую помощь, диагностику и маршрутизацию пациентов.

"Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, московское здравоохранение, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания этой волны. Слава Богу, мы видим некую стабилизацию динамики. Будем надеяться, что дальнейшего роста такого резкого роста заболевания не будет", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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