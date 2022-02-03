Олимпиада, Курилы и COVID-19: Мишустин провел заседание правительства

Кабмин выделит 600 миллионов рублей на дистанционные консультации пациентов с ковидом

О финансовой поддержке наших спортсменов за успешные выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине рассказал сегодня Михаил Мишустин на заседании правительства.

Сумма вознаграждений составит от миллиона семисот тысяч за бронзовую медаль до четырёх миллионов за олимпийское золото. Кроме того, глава кабинета сообщил о новых шагах по оказанию помощи туристической отрасли и планах по развитию Курильских островов. Отдельно остановились на ситуации с коронавирусом, поскольку за последние несколько недель нагрузка на больницы значительно возросла.

"Мы привлекаем к работе сотрудников и других медицинских учреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей – тех, у кого есть компетенция для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 миллионов рублей на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее двух с половиной тысяч специалистов, которые будут консультировать дистанционно. И обращения граждан станут рассматриваться быстрее", - заявил Мишустин.

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