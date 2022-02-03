Астрономы сообщили о новой магнитной буре

Пик солнечной активности ожидается только через полтора года

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, из-за длительной вспышки на Солнце (более четырех часов) средней силы на Земле началась магнитная буря слабого уровня G1.

Специалисты уточняют, что январь 2022 года уже стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. Вместе с тем пик солнечной активности ожидается только в середине 2023-го.

Магнитные бури классифицируются по пяти уровням - от G1 до G5. Сильные вызывают сбои напряжения в промышленных сетях, а также нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

При этом повышенная солнечная активность зачастую расширяет географию наблюдений за полярными сияниями.

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