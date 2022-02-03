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Астрономы сообщили о новой магнитной буре

13:46
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Пик солнечной активности ожидается только через полтора года

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, из-за длительной вспышки на Солнце (более четырех часов) средней силы на Земле началась магнитная буря слабого уровня G1.
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Специалисты уточняют, что январь 2022 года уже стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. Вместе с тем пик солнечной активности ожидается только в середине 2023-го.

Магнитные бури классифицируются по пяти уровням - от G1 до G5. Сильные вызывают сбои напряжения в промышленных сетях, а также нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

При этом повышенная солнечная активность зачастую расширяет географию наблюдений за полярными сияниями.

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