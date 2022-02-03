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Москвичам рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес

14:03
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Работодателю или в налоговую инспекцию нужно представить заявление о предоставлении вычета

Поправки в Налоговый кодекс дали россиянам право на налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом в четверг, 3 февраля, напомнили в столичном управлении Федеральной налоговой службы.
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Получить вычет можно не только за собственные занятия спортом. Вычет также можно оформить на занятия детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет или несовершеннолетних подопечных.

Права на получение вычета применяются к доходам, полученным с 1 января 2022 года. При этом физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в правительственный перечень, а оказывающая их организация должна числиться в списке, утвержденном правительством.

Оформить вычет можно в налоговой инспекции или через работодателя. Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не больше 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Закон о налоговом вычете за физкультурно-спортивные услуги вступил в силу 1 августа 2021 года. В российском правительстве определили список услуг, при оплате которых граждане могут получать налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом.

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