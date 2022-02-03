Как получить льготы по имущественным налогам без заявлений

Возможность лично подать документы остается в силе

В Москве ряд категорий граждан смогут получить налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке.

Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий, сообщили в информационном центре правительства Москвы со ссылкой на управление федеральной налоговой службы по Москве.

Налоговые льготы будут предоставляться на основании той информации, которая имеется у налогового органа. Заявителю теперь не нужно обращаться в отделение.

При этом возможность лично подать документы остается в силе. К заявлению налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право на льготу. Обратиться можно в любой налоговый орган, МФЦ, а также через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

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