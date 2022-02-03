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ДНР: ВСУ могут стянуть к линии соприкосновения 150 тысяч человек

14:24
  • четверг
  • 03 февраля 2022

В Донбассе нарастает напряженность

Численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе может достичь 150 тысяч человек. Такое мнение в четверг, 3 февраля, высказал заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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По словам Басурина, в настоящее время перемещаются еще три бригады ВСУ, готовится четвертая — это еще около 20-25 тысяч военных, не считая националистов, которые тоже прибывают к линии соприкосновения. В результате "группировка будет порядка 150 тысяч".

Это две трети Вооруженных сил Украины, которые сконцентрированы на небольшом участке фронта, подчеркнул представитель ДНР в эфире телеканала "Россия 1".

Полпред ДНР в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова ранее заявила, что Украина уже применила в зоне конфликта западное оружие. В Еленовке электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 мм — это "натовский стандарт", отметила Никонорова.

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