Европа поставила новый рекорд заболеваемости COVID-19

В регионе зарегистрировано 12 млн новых случаев

За последнюю неделю в Европейском регионе зарегистрировано 12 млн новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом в четверг, 3 февраля, рассказал руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По словам представителя ВОЗ, новый рекорд заболеваемости в значительной степени он обусловлен штаммом "омикрон", который обладает способностью к быстрой передаче от человека к человеку.

Наряду с ростом заболеваемости увеличивается количество госпитализаций, отметил Клюге, однако это происходит преимущественно в странах с низким уровнем охвата вакцинацией уязвимых групп населения.

Уровень смертности от коронавируса в Европейском регионе при этом начинает выходить на плато, цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что говорить сегодня о конце пандемии преждевременно, но это, возможно, начало конца пандемии. Вирусолог предположил, что к завершению пандемии можно будет прийти к лету.

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