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Медики получат 600 млн рублей на дистанционные консультации по COVID-19

15:02
  • четверг
  • 03 февраля 2022

Деньги выделит федеральное правительство

Российское правительство по поручению главы государства продолжает реализацию обновленного плана мер по противодействию распространению коронавируса. О новых мерах рассказал в четверг, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин обсудил борьбу с "омикроном"

В условиях значительного роста нагрузки на амбулаторное звено здравоохранения к работе с заболевшими привлекают сотрудников непрофильных медучреждений, а также студентов медицинских вузов и колледжей — тех, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии.

Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать граждан дистанционно. На оплату труда этих работников правительство выделяет 600 млн рублей.

Мишустин подчеркнул, что благодаря этой мере обращения граждан станут рассматриваться быстрее, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Ранее сообщалось, что в Москве при появлении признаков ОРВИ можно получить дистанционную консультацию врача и оформить больничный лист без посещения поликлиники.

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