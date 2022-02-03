Мишустин рассказал, сколько спортсмены получат за золото в Пекине

Правительство уже приняло решение о вознаграждении

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство определилось с размером вознаграждения для олимпийцев за призовые места на Олимпиаде в Пекине.

"Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль - 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль - 1,7 млн рублей", - приводит словам главы кабмина ТАСС.

Кроме того, поощрение получат и тренеры, а также все, кто помогает спортсменам готовиться.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине в период с 4 по 20 февраля. Пекин при этом станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние ОИ.

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